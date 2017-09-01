中风预防是关键：5大征兆带你识破“小中风”

脑卒中也就是中风，是一种死亡率极高的心脑血管疾病。一旦人们忽视了中风前的预警信号，发生脑梗塞或者脑出血时后悔也无济于事了。当前脑卒中发病率迅速上升，致残率也是居高不下，很大的原因是由于患者对于中风的前兆——“小中风”缺乏认识，一半以上的患者到入院时情况已十分危险。

1、“小中风”必须重视

中风并不是突然的。1/3的脑卒中在发病前会出现短暂性脑缺血发作(也叫“小中风”)，持续时间在数分钟到数小时不等，不超过24小时。不过，许多患者对“小中风”一无所知。





“小中风”的征兆主要包括：

·一侧面部、手臂或腿部突然无力发麻;

·突然出现语言或理解障碍;

·突然出现单眼或双眼视物障碍;

·突然出现行走困难、眩晕或平衡困难;

·突然出现不明原因严重头痛。

如果出现以上情况，持续时间为数分钟到数小时不等，这就需要引起注意了，很可能是身体向你传达中风的“预报”。





2、四个游戏测出中风前兆

临床上有一些小测试，可以判断老人是否有脑卒中的前兆，大家不妨在家试试。

1）直线前行：在地上画一条5-10米长的直线，规定双脚交替在直线上向前走。身体摇晃，或者不能准确踩线者，说明小脑或者脑干可能出现异常。

2）画螺旋线：在纸上以5mm间隔画4圈螺旋线，然后再用另一颜色的笔，在5毫米间隔中间再加画一条线，要求10秒内画完。如果后来画上去的线有2处以上与原先的螺旋线重合了，就有可能存在脑梗塞的隐患。

3）筷夹豆粒：准备大豆30粒、2cm大小的豆腐若干块，放在盘子里，用筷子交替夹大豆粒和豆腐块，放到另一盘子里，反复5次。如果耗时30秒以上就要需要引起注意了。

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4）尝试画钟：用这个方法可以诊断早期老年人的脑部异常，敏感性在80%-90%。准备一张纸、一支笔，在纸上画出一个钟，标出规定时间，例如8时50分，要求在10分钟内完成。

这个游戏中，国际上采用4分法来计分：能画出封闭的圆，计1分；将数字准确地标在表盘上，计1分；完整标出表盘的12个数字，计1分；将指针画在规定时间的正确位置，计1分。如果老人能得4分，说明大脑健康没有问题，否则家人就要注意带老人做进一步的检查。

对于已经确诊患有脑梗塞的老年患者，也可以通过这些测试来观察病情的发展情况。