39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 神经科 > 神经内科新媒体 > 正文
综合
问医生

中风预防是关键：5大征兆带你识破“小中风”

神经科文章排行榜
2017-09-0339健康网李元
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

脑卒中也就是中风，是一种死亡率极高的心脑血管疾病。一旦人们忽视了中风前的预警信号，发生脑梗塞或者脑出血时后悔也无济于事了。当前脑卒中发病率迅速上升，致残率也是居高不下，很大的原因是由于患者对于中风的前兆——“小中风”缺乏认识，一半以上的患者到入院时情况已十分危险。

1、“小中风”必须重视

中风并不是突然的。1/3的脑卒中在发病前会出现短暂性脑缺血发作(也叫“小中风”)，持续时间在数分钟到数小时不等，不超过24小时。不过，许多患者对“小中风”一无所知。


“小中风”的征兆主要包括：

·一侧面部、手臂或腿部突然无力发麻;

·突然出现语言或理解障碍;

·突然出现单眼或双眼视物障碍;

·突然出现行走困难、眩晕或平衡困难;

·突然出现不明原因严重头痛。

如果出现以上情况，持续时间为数分钟到数小时不等，这就需要引起注意了，很可能是身体向你传达中风的“预报”。


2、四个游戏测出中风前兆

临床上有一些小测试，可以判断老人是否有脑卒中的前兆，大家不妨在家试试。

1）直线前行：在地上画一条5-10米长的直线，规定双脚交替在直线上向前走。身体摇晃，或者不能准确踩线者，说明小脑或者脑干可能出现异常。

2）画螺旋线：在纸上以5mm间隔画4圈螺旋线，然后再用另一颜色的笔，在5毫米间隔中间再加画一条线，要求10秒内画完。如果后来画上去的线有2处以上与原先的螺旋线重合了，就有可能存在脑梗塞的隐患。

3）筷夹豆粒：准备大豆30粒、2cm大小的豆腐若干块，放在盘子里，用筷子交替夹大豆粒和豆腐块，放到另一盘子里，反复5次。如果耗时30秒以上就要需要引起注意了。

4）尝试画钟：用这个方法可以诊断早期老年人的脑部异常，敏感性在80%-90%。准备一张纸、一支笔，在纸上画出一个钟，标出规定时间，例如8时50分，要求在10分钟内完成。

这个游戏中，国际上采用4分法来计分：能画出封闭的圆，计1分；将数字准确地标在表盘上，计1分；完整标出表盘的12个数字，计1分；将指针画在规定时间的正确位置，计1分。如果老人能得4分，说明大脑健康没有问题，否则家人就要注意带老人做进一步的检查。

对于已经确诊患有脑梗塞的老年患者，也可以通过这些测试来观察病情的发展情况。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脑卒中 脑梗塞 小中风

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

槟榔会致癌吗？槟榔会致癌吗？
子宫肌瘤怎么治疗子宫肌瘤怎么治疗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 男人早泄吃什么调理好？ 男人早泄吃什么调理好？

男人早泄吃什么调理好？被早泄困扰的男性不在少数，除了就…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈