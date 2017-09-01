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这种打嗝是脑中风的前兆！家里有老人更要看！

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2017-09-0339健康网李元
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打嗝在我们生活中再正常不过了，有时候吃饭太快，或者吃饭时说话吸入过多的空气，就很容易出现打嗝。打嗝是一种身体的保护反应，大部分的打嗝只是偶尔发生，但是有一些打嗝可能预示疾病发生。

老年人打嗝要警惕中风

对于老年人来说，反复出现而且总是止不住，这可能是脑卒中的前兆，需要及时前往医院治疗。

脑卒中(中风)为什么会打嗝？原因有两点：

（1）中风以后颅内发生病变，呼吸中枢会受到影响，调节呼吸和心跳的延脑血管发生堵塞，造成植物神经功能发生紊乱，迷走神经出现异常放电，就会导致横膈膜肌肉一直收缩，出现打嗝;

（2）脑中风发生以后常常会出现急性胃黏膜病变，导致消化道的出血，一旦出血就会刺激到胃粘膜，引起膈肌痉挛。

因此，老人如果出现持续性打嗝，并伴有言语不清、四肢麻木、神志不清等症状，尤其是患有高血脂、高血压、动脉硬化、冠心病等基础疾病时，就要警惕中风的发生，马上前往医院治疗。

中风前兆早知道


1、肢体麻木

中老年人如果出现肢体麻木，伴有头疼、头晕、舌头发胀等症状，并且有高血压、高血脂、糖尿病病史，就要警惕中风的发生。

2、头晕

中老年人中风的前兆，会突然出现头晕目眩的感觉，但是几秒后恢复正常，这可能是短暂性脑缺血发作(俗称“小中风”)的发病前兆。

3、眼睛突然发黑

如果单眼突然发黑，看不见东西，但是几秒、几十秒后就恢复常态，这可能是由于脑缺血导致的视网膜缺血，是脑卒中的又一个典型信号。


4、说话吐字不清

当脑供血出现短缺时，调节人体运动功能的神经会失灵，一个明显表现就是突然吐字不清，甚至不会说话，但是持续时间最多不超过24小时，这也需要引起重视。

预防中风2步走

1、按摩颈部：将双手摩擦到发热，轻轻按摩颈部两侧，按到皮肤发红发热即可，然后双手十指交叉放于后脑勺，左右来回摩擦，直至发热。也可以再配合一些转头的动作，头部往前时脖子尽量往前伸，左右转动的时候注意控制幅度，做三十个循环。

2、两脚画圈：这个动作可以活动到踝关节，不仅可以刺激关节周围的穴位，还可以疏通经络，起到舒筋活血的作用，降低中风的风险。

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