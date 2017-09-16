戒烟可显著降低中风患者不良预后率

核心提示：戒烟对脑中风患者的预后是有帮助的，据研究发现，戒烟者5年的中风复发、心梗及死亡的几率都明显低于持续吸烟者。

近日研究人员评估了缺血性卒中或短暂性脑缺血发作后戒烟对预后的影响。

本次研究是胰岛素抵抗对脑卒中预后影响的二次分析，在这项前瞻性观察性队列研究中，招募了3876名脑卒中患者，在脑卒中后180天内随机服用吡格列酮或安慰剂，随后平均随访4.8年，研究在基线以及随访过程中记录参试者吸烟情况。研究的主要终点是中风复发、心肌梗死（MI）或死亡。对年龄，性别，中风指数，中风史，高血压病史，冠状动脉疾病史收缩压和舒张压进行调整后，采用Cox回归模型考察4.8年内患者中风复发、心梗以及死亡与吸烟的关系。

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研究发现，1072名(28%)参与者正在吸烟，，但其中450名(42%)参与者戒烟。在戒烟者中，5年的中风复发、心梗以及死亡为15.7%，而持续吸烟者为22.6%(调整后风险0.66，95%，CI，0.48-0.90)。

研究认为在缺血性中风或短暂性脑缺血发作后戒烟可降低患者4.8年内的预后风险。