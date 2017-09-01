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心脑血管最害怕这几样东西，这种人患心脏病的风险比常人高19%！

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2017-09-1739健康网
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核心提示：我们都知道冠心病和脑卒中的发病率、死亡率很高，那么如何防御这些健康大敌呢？

　　我们都知道脑卒中和冠心病的死亡率、发病率很高，那么在日常生活中要如何防止这些病突发呢？专家称，想要预防病发，就一定要先了解这种病。现在我们就来说一说心脑血管的“十怕”，这些曾经被你忽视的小信号。

　　1、怕性子急：

　　研究表明疑心重、爱发火的人患心脏病的风险要比情绪平静的人高19%。另外，情绪激动会引起血压一下子升高，导致心脑血管急症的发生。急脾气的人应该特别注意一下，要经常提醒自己保持情绪的平稳。另外要知道的是，应避免对老年人的刺激，减少容易导致情绪激动的活动，并督促老人每天测量血压。


　　2、怕冷热变：

　　冬季天气寒冷，是心脑血管疾病的高发期，降低1℃的气温，心脏病的发病率就升高2%。并且室内外温差过大，一下子冷一下子热，就很容易引发心肌缺血

　　3、怕太劳累：

　　为什么这么多年轻人猝死的新闻出现？他们大多数都是长期加班工作导致的过劳死。事实上经常疲劳就是身体的一种报警信号，它在提醒着身体已经超负荷了。所以，当身体已经感觉到疲倦的时候，就应该马上停下来休息一下，并且调整自己的作息时间。


　　4、怕受刺激：

　　经常受刺激会导致高血压，加快心率会让血液变黏稠，再加上食欲不振、睡眠不足，心脏病发作的风险就更高了。过度悲伤会导致心脏病发作的风险比平时增加20余倍。所以一定不能去刺激心脏不好的人。

　　5、怕想不开：

　　资料表明，那些患有严重抑郁的人死于心脏病的几率，是那些乐观的人的3倍。抑郁、焦虑等不良情绪增加了肾素-血管紧张素和交感神经系统兴奋性的活性，同时也增加了疾病风险。

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