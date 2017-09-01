39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 神经科 > 神经内科新媒体 > 正文
综合
问医生

多吃这3类食物，脑血管想崩溃也难！

神经科文章排行榜
2017-09-1739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：脑出血是一种常见的脑血管疾病，主要是由于高血压或高血脂导致的脑动硬化引起的，发病突然，治疗不及时造成中风瘫痪。很多患者都会问，脑出血吃什么比较好？今天小编就给大家推荐几类适合脑出血病人吃的食物。

　　脑出血属于“三高”疾病中的一种，是一种常见的脑血管疾病。主要是由于高血脂或高血压导致的脑动硬化引起的，这种病发病突然，一旦没有及时治疗不就会导致中风瘫痪。脑出血的疗程是一个非常漫长的过程，合理的饮食调理有助于巩固疗效和提高治疗效果。那么，脑出血病人吃什么好？我想这是家属最关心的一个问题。

　　脑出血病人吃什么好？

　　1、多吃富含精氨酸等补肾填精的食物

　　像山药海参鳝鱼芝麻豆腐皮、泥鳅、葵花籽等食物都含有很丰富的精氨酸，具有血管舒张因子，能够调节血管张力，可以避免血管破裂出现脑出血现象。


　　2、多吃被动脂食物与天然抗凝

　　这类食物有抗凝作用，能够抑制血小板聚集而形成血栓，还能够避免血液不流畅而造成血管挤破出血。多吃香茹、大蒜菠萝草莓、茼蒿、青葱、黑木耳、洋葱等食物，可以减少缺血性中风与心肌梗塞。

　　3、多吃富含叶酸食物

　　大多数新鲜绿叶蔬菜中都含有丰富的维生素和叶酸，可以减少冠心病和脑出血的发生。比如红苋菜、龙须菜、酵母、苹果、菠菜、芦笋、豆类等都可以预防动脉硬化，降低脑出血的发病率。


　　脑出血病人饮食注意事项

　　1、多喝开水，最好在临睡前后大半个小时喝上一杯水，降低血液粘稠度。和促进血液流畅

　　2、不能暴饮暴食，注意少食多餐，注意这3个原则，低糖、低盐、低脂。

　　3、多吃新鲜蔬果，胡椒、辣椒等刺激性食物要禁止，海鲜和猪肉不能吃，在日常生活中可以用猪肉炖汤，只要将油层去掉就可以给脑血病患者饮用了。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脑出血

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈