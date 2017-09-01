多吃这3类食物，脑血管想崩溃也难！

核心提示：脑出血是一种常见的脑血管疾病，主要是由于高血压或高血脂导致的脑动硬化引起的，发病突然，治疗不及时造成中风瘫痪。很多患者都会问，脑出血吃什么比较好？今天小编就给大家推荐几类适合脑出血病人吃的食物。

脑出血属于“三高”疾病中的一种，是一种常见的脑血管疾病。主要是由于高血脂或高血压导致的脑动硬化引起的，这种病发病突然，一旦没有及时治疗不就会导致中风瘫痪。脑出血的疗程是一个非常漫长的过程，合理的饮食调理有助于巩固疗效和提高治疗效果。那么，脑出血病人吃什么好？我想这是家属最关心的一个问题。

脑出血病人吃什么好？

1、多吃富含精氨酸等补肾填精的食物

像山药、海参、鳝鱼、芝麻、豆腐皮、泥鳅、葵花籽等食物都含有很丰富的精氨酸，具有血管舒张因子，能够调节血管张力，可以避免血管破裂出现脑出血现象。





2、多吃被动脂食物与天然抗凝

这类食物有抗凝作用，能够抑制血小板聚集而形成血栓，还能够避免血液不流畅而造成血管挤破出血。多吃香茹、大蒜、菠萝、草莓、茼蒿、青葱、黑木耳、洋葱等食物，可以减少缺血性中风与心肌梗塞。

3、多吃富含叶酸食物

大多数新鲜绿叶蔬菜中都含有丰富的维生素和叶酸，可以减少冠心病和脑出血的发生。比如红苋菜、龙须菜、酵母、苹果、菠菜、芦笋、豆类等都可以预防动脉硬化，降低脑出血的发病率。





脑出血病人饮食注意事项

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1、多喝开水，最好在临睡前后大半个小时喝上一杯水，降低血液粘稠度。和促进血液流畅

2、不能暴饮暴食，注意少食多餐，注意这3个原则，低糖、低盐、低脂。

3、多吃新鲜蔬果，胡椒、辣椒等刺激性食物要禁止，海鲜和猪肉不能吃，在日常生活中可以用猪肉炖汤，只要将油层去掉就可以给脑血病患者饮用了。