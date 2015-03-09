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癫痫临床治疗方法

发布时间：2017-09-27 来源：首都脑科医院

　　癫痫临床治疗方法，癫痫的发作让患者会有浑身抽搐，嘴眼歪斜的症状，当患上癫痫这个疾病的时候，我们千万不要忽视了治疗，争取早日得到康复，避免带来太多的伤害，众所周知，每一种疾病的治疗得讲究科学，治疗癫痫病并没有所谓的特效药，只有科学的进行治疗才能达到一个好的治疗效果，那么，接下来就一起来了解一下癫痫临床治疗方法。


　　1、癫痫病手术治疗：一般经正规的抗癫痫药物治疗仍然无法把持的癫痫患者，需斟酌癫痫手术治疗。癫痫手术治疗的目标，是安全去除引起癫痫发作的脑组织，即致痫区也就是发作起始区，只有切除致痫区后才干到达术后无发作。手术胜利的前提，是术前致痫区的断定，这须要一个很专业的评估小组和神经外科小组来共同合作完成。手术治疗癫痫病这种方法是很多患者愿意采用的，手术治疗方法是通过进行手术，去除患者体内，诱发癫痫病症的脑组织，切除其致痫区，有效避免癫痫疾病的发作。但手术治疗成功必须要准确，确定其致病区，且手术治疗需在，正规专业医院进行，以防止手术不当，对患者带来不必要的损伤。


　　2、病因治疗：一旦病因明白，应对因治疗，如脑瘤、脑血管畸形、脑组织瘢痕、颅内异物等可行手术治疗，脑寄生虫病需行抗寄生虫药物治疗。有的(如反射性癫痫)应尽量避免诱发因素的刺激以减免其发作。


　　3、饮食治疗：重要指生酮饮食疗法。是通过选用含脂肪比例高，蛋白质和碳水化合物比例低的饮食配方，使体内发生酮体，以模仿身材对饥饿的反映来治疗癫痫等疾病。对于药物难以把持的癫痫，可斟酌试行生酮饮食治疗，但是癫痫病人必需严厉在有条件的癫痫病专业医院开端治疗，并严厉履行生酮饮食盘算。


　　4、药物治疗：是目前治疗癫痫的选而且最主要的治疗方法，即服用抗癫痫药物。大多数患者通过药物治疗，癫痫可以得到控制，癫痫的药物治疗也是目前最有效、最方便、最安全和最常用的治疗方法。中药和西药都各有利弊，西药治疗癫痫使用方便而且在短时间内能够看到效果，但不足的是长时间的服用会对身体产生很大的依赖性和毒副作用，抵抗不了的患者很可能会有致命的危险。中药治疗癫痫病则可以免除患者在治疗过程中由于西药造成的危险，中药虽没有西药效果来的快，但对于癫痫病这种持久性疾病也算得上是比较理想的治疗方法了。


　　以上就是癫痫病专家针对于“癫痫临床治疗方法”这个问题给我们大家的解答了，相信此时所有患者对此也有了一定的了解了，很多患者都在疑问偏方治疗癫痫病怎么样，偏方治疗癫痫病的效果是没有任何的根据的，所以针对于这种治疗方法是比较不推荐使用的，这点是要明白的，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。

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