儿童羊羔疯好治吗

儿童羊羔疯好治吗，生活中，癫痫的发病率是很高的，因其发作没有规律和场所限定，患病人群比较杂，并且也分为很多种类型，其中小儿癫痫是一种很常见的疾病，对于小儿癫痫，如果不重视治疗的话，病情是很难得到治好的，下面文章就是对于儿童羊羔疯好治吗做出了详细的介绍，我们共同来浏览一下吧，也希望能够引起众多患者及家属的关注。





抗癫痫药物治疗，抗癫痫药物是控制发作的主要手段。癫痫药物治疗的原则包括：





(1)尽早治疗：一旦诊断明确，宜尽早治疗，一般病况反复发作2次以上可给予抗癫痫药物治疗，但对初次发作呈癫痫持续状态或明显有脑损害病例即刻开始规则用药。





(2)根据发作类型选药：药物选择目前主要根据癫痫的发作类型或癫痫综合征的类型选药，不合适的选药甚或加重癫痫发作和其他副作用。





(3)提倡单药治疗：尽量采用单一的抗癫痫药物，80%病例单药治疗满意，剂量从小至大，达到有效治疗剂量，特别是卡马西平、氯硝西泮(氯硝安定)、扑米酮(扑痫酮)及新的抗癫痫药拉莫三嗪、托吡酯等，可减少不良反应。





(4)剂量个体化：同一发作类型或同一药物因个体病况而异，其治疗剂量应从小剂量开始，结合临床效应，个体化的精细调整。此外，根据药物的半衰期合理安排服药次数以及药物用量的变化，评价达到稳态血药浓度的时间。





(5)换药需逐步过度：当原有抗癫痫药物治疗无效，需换另一种新的抗癫痫药物时，两药交替应有一定时间的过度，逐渐停用原来的药物，避免癫痫复发或出现癫痫持续状态。血浓度监测主要对治疗不满意病例和联合用药病例。





(6)注意药物相互作用：10%～15%癫痫患者对单药治疗无效，需联合两种或数种药物合并治疗。联合用药注意药物间相互作用，如肝酶诱导剂有苯妥英钠、卡马西平、苯巴比妥、扑米酮(扑痫酮);肝酶抑制剂有丙戊酸钠，联合用药或从合用药物中撤除某一药物可引起错综复杂的血药浓度的变化，了解药物之间相互作用对指导癫痫治疗、调整药物剂量甚为重要。





看完上述内容以后，相信大家对于儿童羊羔疯好治吗有了进一步的了解，不管得了什么疾病只有通过治疗才能够使病情得到改善，如果一味的拖延时间的话就会延缓治疗的时间，最后还会导致病情的恶化，和其他并发症，同时也会不利于孩子的健康成长，给孩子的童年蒙上阴影。所以家长一旦发现有类似癫痫的症状一定要让孩子及时就医，最后，祝患儿们都能早日恢复健康，快乐成长。