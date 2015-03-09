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癫痫病到底能不能治好

发布时间：2017-09-15 来源：首都脑科医院

　　癫痫病到底能不能治好，癫痫是一种极为常见的疾病，癫痫发作对患者的大脑会产生一定的影响，而儿童正处于大脑发育的关键时期，所以小儿癫痫对儿童大脑发育会造成不利影响，对于家长们来说，最关心的是小儿癫痫病的治疗，但是有些孩子在得了癫痫之后，由于家人没有及时发现，耽误了治疗，从而导致疾病不断恶化，等到家人发现的时候才发现孩子的病情已经有所加重重，那么，癫痫病到底能不能治好，接下来就一起来了解一下吧。


　　对于癫痫的治疗当然不是只有药物治疗这一种方法，在临床上治疗癫痫病的方法是多种多样的，一旦得了癫痫病，就要在一时间内接受治疗，并且选择适合自己病情的治疗方法，只有这样做对于患者来说才是最重要的，以现在的技术，癫痫病是可以治的，所以患者也不要太担心。


　　想要治癫痫，就必须要持之以恒，因为癫痫当然治疗是一个漫长的过程，患者必须配合医生，治疗癫痫切忌突然停药，否则会招致癫痫发作，甚者会引发癫痫持续状态。所以，何时停药，如何停药，一定要遵医嘱，癫痫病也是能够治的。


　　一旦被确诊为癫痫病，则一定要及时进行正规的治疗，避免拖延，患儿每次癫痫发作，中枢神经系统就会受到一定的影响，并且为此加重神经元的不稳定性，还易导致下一次癫痫的发作，所以，癫痫的诊断一旦确切，并早已发作多次，就应马上进行治疗，以防病情进一步加重。


　　以上就是癫痫病专家针对于“癫痫病到底能不能治好”这个问题给我们大家的解答了，总的来说积极的且正确的治疗癫痫病还是比较容易治疗的，也是比较好治的，切不可贪图便宜相信街头的小广告和所谓的偏方等等，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。

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