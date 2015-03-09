羊羔疯小发作治疗

羊羔疯小发作治疗，癫痫病也叫羊角风，羊癫疯等等，是一种脑部疾病，癫痫病属于神经系统一类的疾病，长期下去会对患者的大脑有一定的影响，渐渐的会影响到患者的智力，使患者的身心受到伤害，因此，尽快的治疗是当务之急，其实癫痫病虽然是较为难治的一种疾病，但是难治并不代表没得治，那么，羊羔疯小发作治疗，一起来听一下癫痫病专家给我们大家的解答吧。





一，首推荐的就是使用药物治疗癫痫病，这是目前治疗癫痫病最合适的方法，药物治疗癫痫病是一种非常方便的治疗方法，而且相对于手术治疗要安全的多，在治疗效果上也是非常的不错的，而且也是较为经济的一种治疗方法，但是并不太适合老年人和小孩患者，因为抗癫痫病药物是有一定的毒副作用的，老人和孩子的抵抗力是非常的弱的，长期的服用这些药物的话是会给身体带来一定的影响的，对于老年人和孩子还是比较推荐使用中药进行治疗，中药治疗癫痫病的副作用要比西药小得多，因为中药更偏向于自然，但是中药在服药方面是比较麻烦的，而且治疗时常也是比西药还要长的。





第二，那就是手术治疗，手术治疗一直是效果好，见效快的一种治疗方法，但是并不是合适的一种治疗方法，首先是因为手术治疗不是所有患者都可以使用的，其次就是手术治疗也是最危险的一种治疗方法，而且手术治疗也并不是都可以达到一个良好的效果的，有少部分患者在使用手术治疗之后疾病还进行了加重，甚至留下其他的后遗症，这些都是无法预计的，所以药物能控制的情况下就尽量不要使用手术治疗，但是如果患者属于难治性癫痫病又具有明显病灶的话还是建议使用手术治疗的。





以上就是癫痫病专家针对于“羊羔疯小发作治疗”这个问题给我们大家的解答了，癫痫病在目前是可以治的，只要找到了适合自己的方法，找到适合自身疾病的药物都是有的治的，也可以达到一个好的治疗效果的，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。