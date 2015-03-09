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小儿癫痫病能不能治疗

发布时间：2017-09-05 来源：首都脑科医院

　　小儿癫痫病能不能治疗，当儿童得了癫痫病时，会给儿童造成很多严重的后果，发作时会出现四肢抽搐的现象，且对患儿的脑部神经会造成很大的伤害，导致智力下降，对孩子的身体和心理都产生了极大的影响，严重的影响了孩子的身心成长。如果不能及时的治疗肯能会给患儿造成终生的伤害，及时治疗是关键。那么，接下来就一起来了解一下小儿癫痫病能不能治疗。


　　一、儿童是祖国未来的栋梁，是父母的希望，一旦患上癫痫病对儿童的伤害是非常大的，因此对于儿童癫痫病一定要重视起来。当儿童正处于生长发育和学习的重要阶段时，在选择治疗癫痫的药物时，就应充分考虑到对患儿是否有影响，在用药过程中应注意观察，如药物对患儿产生严重影响，应权衡利弊、必要时可更换药物，这也是儿童癫痫病的治疗应当注意的。


　　二、患儿由于年龄小，所以在服药这方面不可能记得很清楚，这就需要家长们定时给孩子喂药，避免出现漏服或者是多服的现在，这都会影响治疗的效果。孩子与成人在药物代谢和对药物反应方面有不同之处，要慎重选择药物及讲究用药方法，注意药物的毒副反应，治疗时遵循小剂量开始，逐渐递增，寻找有效量，必要时依据血液药物浓度结果确定，而且要根据患者体重的增加而递增药量。


　　三、饮食起居因素：由于没有良好生活习惯，饮食不规律，冷热无常，寒暑侵入！比如经常过量食用肥腻食物，暴饮暴食，过多食用生冷及不卫生食物等，都可能成为引发癫痫因素！中医讲究饮食有节，认为脾胃乃后天之本，人体所需要营养都要靠津液气血输补，而这些全靠脾胃功能完成！

　　通过以上专家对“小儿癫痫病能不能治疗”的相信介绍后相信各位患儿家属也有了自己的见解了，其实儿童癫痫病的治疗并不困难，只是时机和治疗方法的问题，如果及时治疗的话会大大减少治疗难度，减少治疗时间，相对的也会减少患儿的痛苦。在治疗医院的选择上一定要到专业具有权威性，正规性，专家一流的医院进行治疗，这样才能更好的治疗疾病。最后小编在这里衷心的祝愿每一位患者都能早日恢复健康。

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