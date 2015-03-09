癫痫病怎么治疗才好呢

癫痫病怎么治疗才好，在如今一说起大病就一定会有癫痫病的一席之地，癫痫病作为一种大病是非常的难治的，而且也是危害极大的一种疾病，癫痫病虽然不会直接导致患者死亡但是间接还是有可能导致患者死亡的，所以对于这种疾病一定不可以疏忽，一定要及时的进行治疗，那么，接下来就一起来了解一下癫痫病怎么治疗才好吧。





一、药物治疗：药物治疗是治疗癫痫的主要手段，也是应用成功率高的治疗方法，被广大医学专家所采用，药物治疗分为西药治疗和中药治疗，其中西药治疗被国际上所有国家采纳，中药治疗主要是中国和少数其它国家采纳。





第二、手术治疗：国内外都在开展和不断探索，就是通过开颅手术切除癫痫灶或阻断传导通路的方法，这种方法近年来得到了较快的发展，手术例数在逐年上升，手术方式也在不断推出，有用率也有逐年提高的趋势，手术能否成功的关健在于病人的选择、术前术中定位，由于癫痫灶的准确定位难度较大，所以手术治疗只适合少数病人或某些特定的癫痫病人，目前还不能适合所有的患者。





以上就是癫痫病专家针对于“癫痫病怎么治疗才好”这个问题给我们大家的解答了，相信此时咱们所有患者对此也已经较为明白了，目前治疗癫痫病比较合适的就是药物治疗癫痫病，因为药物治疗癫痫病是一种较为安全的治疗方式，而且治疗癫痫病的效果也是比较不错的，还有一点就是药物治疗癫痫病是比较经济的一种治疗方式，这样就不会给咱们患者的家庭带来过重的负担，因此治疗癫痫病还是比较推荐使用药物治疗的，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。