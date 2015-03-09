癫痫病发作症状都有哪些

癫痫病发作症状都有哪些，癫痫病是一种危害极大的脑部疾病，癫痫病的危害有多大相信即便我不说大家也都是知道的，对于癫痫病这种疾病一定要及时的进行治疗，目前治疗癫痫病的方法还是有很多的，比如最常见的药物治疗和手术治疗，还有就是症状治疗，因为癫痫病是一种非常复杂的疾病，癫痫病的发作症状和发病原因都是有很多的，了解癫痫病的发作症状对于癫痫病的治疗也是很有帮助的，那么，癫痫病发作症状都有哪些，一起来听一下癫痫病专家给我们大家的解答吧。





1.全面强直-阵挛性发作：主要是以突发意识丧失还有全身强直和抽搐为特征，典型的发作过程可分为强直期、阵挛期和发作后期，一次发作持续时间一般小于5分钟，常伴有舌咬伤、尿失禁等，并容易造成窒息等伤害，强直-阵挛性发作可见于任何类型的癫痫和癫痫综合征中。





2.失神发作：典型的失神的表现为突然发生，动作停止，凝视，叫之不应，可有眨眼，但基本不伴有或伴有轻微的运动症状，结束也突然，通常持续5-20秒，罕见超过1 分钟者，主要见于儿童失神癫痫。





3.强直发作：主要表现为发作性全身或者双侧肌肉的强烈持续的收缩，肌肉僵直，使肢体和躯体固定在一定的紧张姿势，如轴性的躯体伸展背屈或者前屈，常持续数秒至数十秒，但是一般不超过1分钟，强直发作多见于有弥漫性器质性脑损害的癫痫患者，一般为病情严重的标志，主要为儿童，如综合征等。





4.肌阵挛发作：是肌肉突发快速短促的收缩，表现为类似于躯体或者肢体电击样抖动，有时可连续数次，多出现于觉醒后，或者可为全身动作，也可以为局部的动作，肌阵挛临床常见，但并不是所有的肌阵挛都是癫痫发作，既存在生理性肌阵挛，又存在病理性肌阵挛，同时伴EEG多棘慢波综合的肌阵挛属于癫痫发作，但有时脑电图的棘慢波可能记录不到，肌阵挛发作既可见于一些预后较好的特发性癫痫患者(如婴儿良性肌阵挛性癫痫、少年肌阵挛性癫痫)，也可见于一些预后较差的、有弥漫性脑损害的癫痫综合征中(如早期肌阵挛性脑病、婴儿重症肌阵挛性癫痫、综合征等)。





以上就是癫痫病专家针对于“癫痫病发作症状都有哪些”这个问题给我们大家的解答了，相信此时所有患者对此也已经较为明白了，了解癫痫病对于癫痫病的治疗也是很有帮助的，所以对于癫痫病的知识也是要多加的了解一下的，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。