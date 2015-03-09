癫痫病要怎么治疗呢

癫痫病要怎么治疗呢，癫痫病也叫羊角风，羊癫疯等等，是一种脑部疾病，癫痫病属于神经系统一类的疾病，长期下去会对患者的大脑有一定的影响，渐渐的会影响到患者的智力，使患者的身心受到伤害，因此，尽快的治疗是当务之急，其实癫痫病虽然是较为难治的一种疾病，但是难治并不代表没得治，那么，癫痫病要怎么治疗呢，一起来听一下癫痫病专家给我们大家的解答吧。





手术治疗癫痫：常见的方法就是通过开颅手术毁损致痫灶和(或)癫痫灶之间的神经纤维联系，可以有效的防止癫痫的产生和传播，这是主要针对药物的治疗效果不明显的手术，多种抗癫痫药合用，效果一定会比单一用药好。





还有一种治疗方法就是药物治疗，药物的治疗，是目前治疗癫痫最常见的方法，也是最主要的方法，很多的癫痫病患者通过药物的治疗得到了有效的控制，这也需要患者们长期的用药定时的对自己的身体进行检查才能确定病情的的好转，抗癫痫用药原则之一就是主张单一用药，近年研究发现大多数癫痫患者在血药浓度监测下，服用一种合适剂量的抗癫痫药，可以满意地控制发作，没有必要同时服用多种抗癫痫药，联合用药易导致慢性中毒，药物之间的相互作用影响药效，增加毒副作用，并使发作变频，增加患者的经济负担，若单一用药，不能控制发作时，应分析原因，在医生指导下选择联合用药。





饮食治疗：饮食进行癫痫病治疗主要指饮食疗法，这种癫痫治疗方法是通过选用含脂肪比例高，蛋白质和碳水化合物比例低的饮食配方，以模拟身体对饥饿的反应，来进行癫痫病治疗，对于药物难以控制的癫痫病，可考虑试行饮食治疗，家属必须严格在有条件的癫痫病专业医院，并严格执行饮食方案进行癫痫病治疗，因为其本身需要一定的技术监测、也有一定风险，病人和家属请勿擅自实施。





癫痫病的治疗，要根据病情，对症治疗，制定系统的癫痫治疗新技术疗法，对于治疗中成药效果好，毒副作用小，对大多数患者来说，只要坚持只要正规系统地治疗，不私自减药或停药，治疗癫痫完全是可能的，只要您选对了治疗方法，治疗癫痫病一定会达到更好的治疗效果，花费合理的治疗费用的。





以上就是癫痫病专家针对于“癫痫病要怎么治疗呢”这个问题给我们大家的解答了，癫痫病在目前是可以治的，只要找到了适合自己的方法，找到适合自身疾病的药物都是有的治的，也可以达到一个好的治疗效果的，最后，祝所有癫痫病患者早日康复，身体健康。