眩晕易被误诊脑供血不足

核心提示：很多人都有过头晕、头昏、眩晕甚至晕厥的经历。其实，由耳石症引发的眩晕在患者中很常见，约有1／3患者的眩晕是由耳石症引起的。

很多人都有过头晕、头昏、眩晕甚至晕厥的经历，眩晕涉及神经内科、耳鼻喉科、骨科等多个学科，我国目前对眩晕类疾病的诊治水平较低。

第二军医大学长征医院庄建华教授在论坛上指出，我国目前对眩晕的诊疗规范普及程度较低，很多眩晕患者被误诊为颈椎病和脑供血不足，得不到规范治疗，备受眩晕折磨。

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专家指出，其实，由耳石症引发的眩晕在患者中很常见，约有1/3患者的眩晕是由耳石症引起的。由耳石症引发的眩晕，常在头位改变后诱发，比如躺下或翻身，头向后仰或前倾时;少数患者会有较持久的眩晕和不平衡感。眩晕发作时，很多患者伴有恶心，有时还伴有呕吐。活动时，患者易摔倒和受伤。同时，慢性主观性眩晕、前庭阵发症、前庭性偏头疼、梅尼埃病等疾病也是较常见的眩晕疾病。因此只有通过多学科联合全面检查和评估，才能查明病因。

解放军总医院耳鼻喉头颈外科眩晕诊疗中心吴子明主任曾介绍，眩晕病涉及神经内科、眼科、骨科、内科等多种学科，但60%在耳鼻喉科都能得到确诊。翻下身、起个床就感觉天旋地转，可重点考虑去耳鼻喉科就诊。北上广等一线城市的患者，可去一些医院耳鼻喉科的眩晕诊疗中心，如北京的解放军总医院、北京医院，上海的第六人民医院，广州的中山大学附属第二医院，福州的福建医科大学附属第一医院等。如果不方便去眩晕门诊，就要去当地耳鼻喉科实力比较强的医院。